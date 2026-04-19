La Nato e la danza delle ipocrisie La lettura di Franco Carinci

La NATO si trova al centro di molte discussioni, tra accuse di ipocrisia e di comportamenti contraddittori. In un'analisi recente, un esperto ha sottolineato come l'organizzazione sembri recitare un ruolo che non corrisponde sempre alle sue azioni reali. La questione riguarda le dichiarazioni ufficiali e le decisioni pratiche adottate, spesso percepite come in contrasto tra loro. Queste dinamiche alimentano il dibattito pubblico sulla coerenza delle politiche della NATO.

Assumo il termine ipocrisia nella sua portata letterale di recitare una parte, dar mostra di credere in qualcosa che ben si sa non esistere affatto. Nonostante la massima goda di pessima fama, credo che la sua pratica sia assolutamente essenziale tanto per le frequentazioni personali quanto per le relazioni internazionali. L’attenzione cade su quell’art. 5 del Trattato della Nato, tornato di estrema attualità dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, in forza del quale una volta che un paese membro sia attaccato, ogni altro membro è tenuto ad intervenire per contribuire alla sua difesa. Ora, è di tutta evidenza che quando la Nato venne costituita nel 1949, cioè nel pieno della guerra fredda, avendo come fondatori gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia, quell’art.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Nato e la danza delle ipocrisie. La lettura di Franco Carinci Notizie correlate Trump, Hormuz e il suicidio dell’Europa. La lettura del prof. CarinciConfesso di non capire il “no” secco espresso dall’Europa rispetto alla richiesta di Trump di intervenire come Nato per sbloccare lo stretto di... A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca. Gli appunti di Franco CarinciÈ scoppiata come ben prevedibile una furiosa reazione qui in Italia condivisa da tutte le forze politiche, alle parole ritenute altamente offensive... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca. Gli appunti di Franco Carinci; Trump, Iran e disordine globale. Un domani di guerra secondo il prof. Carinci. La Nato e la danza delle ipocrisie. La lettura di Franco CarinciAssumo il termine ipocrisia nella sua portata letterale di recitare una parte, dar mostra di credere in qualcosa che ben si sa non esistere affatto. Nonostante la massima goda di pessima fama, credo c ... formiche.net A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca. Gli appunti di Franco CarinciÈ scoppiata come ben prevedibile una furiosa reazione qui in Italia condivisa da tutte le forze politiche, alle parole ritenute altamente offensive pronunciate da Trump nei confronti di Leone XIV, per ... formiche.net Al link che segue una stimolante riflessione del Professor Franco Carinci che ripercorre da par suo la storia politica italiana dal dopoguerra a oggi. Un pensiero libero e anticonformista, come si può comprendere anche dal titolo del contributo. Un intervento ch x.com Franco Califano Onlus - Ardea facebook