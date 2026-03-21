Il professor Carinci analizza il rifiuto deciso dell’Europa di rispondere positivamente alla richiesta di Trump riguardo alla regione di Hormuz. Nel suo commento, evidenzia come le posizioni delle istituzioni europee si siano manifestate chiaramente, senza lasciar spazio a interpretazioni ambigue o compromessi. La discussione si concentra sulle reazioni ufficiali e sulle dichiarazioni pubbliche delle fonti coinvolte in questo contesto.

Confesso di non capire il “no” secco espresso dall’Europa rispetto alla richiesta di Trump di intervenire come Nato per sbloccare lo stretto di Hormuz; “no” motivato con l’essere un tale intervento contrario al diritto internazionale e allo stesso statuto della Nato, che al suo articolo 5 lo prevede possibile solo come difensivo, quando un paese membro lo richieda perché sotto attacco. Mi si permetta da vecchio insegnante, che a quindici anni dal pensionamento, non ha ancora perso il gusto del mestiere, di farne un caso di scuola. Se, data la presenza di due stati, A e B, A formi, addestri, finanzi, fornisca armamenti a gruppi armati che cerchino di cancellare B dalla carta geografica, operando ai suoi confini e al suo interno, i c. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump, Hormuz e il suicidio dell’Europa. La lettura del prof. Carinci

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