A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca Gli appunti di Franco Carinci

In Italia si è sollevato un vento di polemiche dopo le dichiarazioni attribuite all'ex presidente degli Stati Uniti, ritenute offensive nei confronti di un papa del XIX secolo. La reazione politica si è subito fatta sentire, con tutte le forze che hanno condannato le parole considerate provocatorie. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulle tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, con particolare attenzione alle modalità e alle conseguenze di tali divergenze.

È scoppiata come ben prevedibile una furiosa reazione qui in Italia condivisa da tutte le forze politiche, alle parole ritenute altamente offensive pronunciate da Trump nei confronti di Leone XIV, per le condanne dure e ripetute pronunciate nei confronti delle guerre in atto. Reazione ovvia in un Paese che ha l’orgoglio di ospitare a Roma il centro stesso della Chiesa Cattolica, facendone una capitale religiosa unica; e che è completamente immerso se non sempre nella fede, certo nella tradizione cattolica, venuta a forgiarne la sua stessa identità. Ma attenzione, se si guarda oltre Alpi, è facile accorgersi che il Papa non è affatto il capo...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca. Gli appunti di Franco Carinci Notizie correlate Board of peace, l’affondo della Casa Bianca contro il Vaticano: “Spiacevole il suo no al Board”La Casa Bianca non nasconde il disappunto per la decisione della Santa Sede di non partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l’organismo... Board of Peace, la Casa Bianca risponde al no del VaticanoLa portavoce Leavitt ha definito «spiacevole» la decisione della Santa Sede di non prendere parte all’iniziativa di Trump. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scontro tra Casa Bianca e Papa Leone sull'Iran: JD Vance invita il Vaticano a limitarsi alle questioni morali; Casa Bianca contro il Papa, dopo Trump tocca a Vance: Il Vaticano si attenga alle questioni morali; Vance sta con Trump contro Papa Leone: Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali; Osmani: Kurti dal sostegno alla resa; La Casa Bianca alle 3 del mattino per colpa di Banjska. A proposito della disputa fra il Vaticano e la Casa Bianca. Gli appunti di Franco CarinciÈ scoppiata come ben prevedibile una furiosa reazione qui in Italia condivisa da tutte le forze politiche, alle parole ritenute altamente offensive pronunciate da Trump nei confronti di Leone XIV, per ... formiche.net Per la prima volta nella storia della Casa Bianca, una rider ha bussato alla porta dello Studio Ovale per consegnare hamburger e patatine fritte al presidente degli Stati Uniti. Donald Trump le ha offerto, davanti ai giornalisti, una mancia da 100 dollari. Il tycoon - facebook.com facebook Meloni alla Casa Bianca nel 2025 parla in italiano e incanta Trump: “It was so beautiful” @POTUS @GiorgiaMeloni x.com