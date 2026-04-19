La morte di Manninger ha sconvolto il suo ex agente | Era un ufo dopo gli allenamenti montava i mobili

Franco Granello, ex agente di Alex Manninger, ha dichiarato che il portiere, scomparso in un incidente ferroviario, si dedicava alle faccende domestiche dopo gli allenamenti, montando mobili. Granello ha descritto Manninger come una persona particolare, facendo riferimento a comportamenti che lo distinguevano dagli altri. Le ultime conversazioni tra i due si sono concentrate su aspetti più quotidiani della vita dell’atleta.

Franco Granello, storico agente di Alex Manninger, ha raccontato il rapporto con lo sfortunato portiere morto in un incidente con un treno parlando anche delle ultime chiacchierate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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