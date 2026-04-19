Una nuova modalità Xbox, attualmente in fase di anteprima, è ora disponibile anche sui computer e sui dispositivi con Windows 11. Questa funzione permette di giocare sul PC adottando un'esperienza simile a quella delle console Xbox. La novità si aggiunge alle altre caratteristiche già presenti, offrendo agli utenti un modo alternativo di fruire dei giochi su piattaforma Windows. La modalità è accessibile agli utenti che partecipano alla fase di test.

Giocare su PC come se fosse una console: è questa l’idea alla base della nuova modalità Xbox, che ora arriva anche su computer e dispositivi con Windows 11. La funzione, ancora in fase di test, rappresenta un passo importante verso un futuro in cui le differenze tra PC e console diventano sempre più sottili. Non è ancora disponibile per tutti, ma già mostra chiaramente la direzione che Microsoft vuole prendere. La modalità Xbox, chiamata inizialmente “Xbox Full-screen Experience”, è ora accessibile a un numero maggiore di utenti grazie alla nuova versione di anteprima del sistema operativo. In particolare, è stata introdotta con la build 29570.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La modalità Xbox in preview arriva anche sui PC e dispositivi Windows 11

Xbox Mode is COMING to PC! | How to use Xbox Mode ANY Gaming PC & Handheld!

Notizie correlate

Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la...

Aggiornamenti gennaio 2026 causano malfunzionamenti critici su Windows 11, alcuni dispositivi non si avviano piùUn’ondata di malfunzionamenti critici ha colpito migliaia di dispositivi con Windows 11 a partire dal 13 gennaio 2026, quando Microsoft ha rilasciato...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Windows 11: la modalità Xbox in preview si espande a tutti i PC e dispositivi; Windows 11 trasforma l'analogico in mouse: arriva il cursore per le console PC portatili; Xbox Project Helix: i team hardware e software stanno lavorando a stretto contatto; Windows 11, le novità di aprile 2026: modalità Xbox, avvisi per Secure Boot, supporto FAT32 da 2 TB (aggiornato: 14 aprile 2026, ore 08:27).

Windows 11: la modalità Xbox in preview si espande a tutti i PC e dispositiviMicrosoft amplia la distribuzione della modalità Xbox di Windows 11 a tutti i PC e dispositivi compatibili con il sistema operativo, ancora in preview ma allargando l'adozione dell'interfaccia. multiplayer.it

Non serve aspettare ROG Xbox Ally per provare la modalità Xbox di WindowsLe potenzialità delle console portatili Windows stanno per essere rivoluzionate da un'innovazione che molti appassionati non vedevano l'ora di sperimentare. Nonostante la modalità Xbox per Windows 11 ... tomshw.it

Mentre la nuova CEO di Xbox pensa a nuovi modi per rendere conveniente #XboxGamePass dopo gli aumenti di prezzo dell'ultimo anno, Shawn Layden commenta duramente il servizio ad abbonamento. x.com

Perchè Pragmata non è uscito su PS4 e Xbox One Eppure c'è per Switch 2. Parliamone. - facebook.com facebook