Aggiornamenti gennaio 2026 causano malfunzionamenti critici su Windows 11 alcuni dispositivi non si avviano più

Da ieri, migliaia di utenti Windows 11 si trovano con il computer bloccato o che non si avvia più. La causa? un aggiornamento di sicurezza rilasciato da Microsoft il 13 gennaio, che ha creato seri problemi su molte macchine. Chi ha installato la patch KB5074109 si è trovato di colpo con dispositivi inutilizzabili, costringendo molti a cercare soluzioni rapide. La situazione sta creando confusione tra gli utenti e anche qualche disagio tra le aziende che usano il sistema operativo.

Un'ondata di malfunzionamenti critici ha colpito migliaia di dispositivi con Windows 11 a partire dal 13 gennaio 2026, quando Microsoft ha rilasciato la patch di sicurezza KB5074109 per le versioni 24H2 e 25H2 del sistema operativo. In diversi casi, l'installazione di questo aggiornamento ha portato a un blocco irreversibile del sistema, con i dispositivi che non riescono più a avviarsi. Alcuni utenti hanno riportato l'impossibilità di accedere al sistema anche dopo tentativi ripetuti di riavvio, mentre altri hanno osservato l'apparizione dello stop code UNMOUNTABLEBOOTVOLUME, un errore che indica un fallimento nel montare la partizione di avvio durante il processo di avvio.

