La mobilità sostenibile Ecco le idee per il futuro

Ieri mattina, presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, è stato presentato il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore, che hanno illustrato le linee guida e le strategie previste per migliorare la mobilità in città. La presentazione si è concentrata su un'analisi dettagliata delle proposte e delle iniziative per favorire un sistema di trasporti più ecologico e efficiente.

E’ stato presentato ieri mattina alla Gamc il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: un’esposizione completa e dettagliata. Si tratta di un programma in dieci anni, che contempla di tutto e di più, "anche oltre il capitolato previsto", ha detto il pianificatore Matteo Scamporrino. Le esigenze primarie del piano, che raggruppa in un unico progetto assai complesso le esigenze di residenti e non, si possono sintetizzare così: potersi muovere in sicurezza, diminuendo in modo significativo i numerosi incidenti stradali; il piano dedicato ai pedoni e alle biciclette da portare avanti il prima possibile; gli accordi, auspicabilmente veloci, con Autolinee Toscane per il trasporto pubblico locale ( Tpl ) con i nuovi autobus elettrici (come nel centro di Lucca).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mobilità sostenibile. Ecco le idee per il futuro Gasoline vs Petrol | Same Fuel, Different Story Notizie correlate Aperte le candidature per 'Mùvet – Cambia mezzo', una maratona di idee sulla mobilità sostenibileSono ufficialmente aperte le candidature per ‘Mùvet - Cambia mezzo’, l’hackathon creativo dedicato alla mobilità sostenibile, attiva e collettiva,... Mobilità sostenibile e futuro green: un corso di formazione del progetto europeo “Adriamove”FASANO – Il Comune di Fasano, in qualità di ente capofila, prosegue con determinazione le attività del progetto Adriamove (Active development of... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La mobilità sostenibile. Ecco le idee per il futuro; Ecco le ’Mobilitiadi’: Sfida di sostenibilità; Fano, partono dalla Sassonia i lavori della Ciclovia Adriatica. L'assessore Curzi: Sarà un’infrastruttura strategica per la mobilità...; Green Energy Day, ecco gli impianti aperti in Italia il 17 e 18 aprile. La mobilità sostenibile. Ecco le idee per il futuroUn centro più vivibile con la creazione di Ztl e parcheggi scambiatori. Previsti bus navetta elettrici per consentire collegamenti rapidi con le periferie. lanazione.it Fano, partono dalla Sassonia i lavori della Ciclovia Adriatica. L'assessore Curzi: « Sarà un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile». Ecco quanto costeràFANO – Partono i lavori della Ciclovia Adriatica a Fano: 5 milioni di euro per realizzare una pista ciclabile di quasi 7 chilometri con doppio senso di ... corriereadriatico.it Le scuole sanmauresi al centro di due iniziative su mobilità sostenibile e prevenzione oncologica. - facebook.com facebook INFRASTRUTTURE, SICUREZZA E MOBILITÀ SOSTENIBILE, CONVEGNO DI CONFSAL BASILICATA E FAST CONFSAL PUGLIA E BASILICATA A POTENZA x.com