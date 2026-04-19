La Marposs accoglie i bolidi dell’Alma Mater

Una scuola di ingegneria ha organizzato un evento in cui studenti e giovani appassionati hanno potuto vedere da vicino alcuni veicoli di alta velocità. Durante l'iniziativa, sono stati presentati progetti legati alle tecnologie e alle soluzioni innovative impiegate nel settore automobilistico. La giornata ha previsto momenti di approfondimento e dimostrazioni pratiche, offrendo ai partecipanti un'occasione di confronto con professionisti e docenti.

Avvicinare le nuove generazioni al mondo della tecnologia e dell’ingegneria, offrendo loro un’occasione concreta di confronto con progetti innovativi e percorsi accademici di eccellenza. È con questo obiettivo che Marposs, leader nella fornitura di soluzioni per il controllo qualità e la misura di precisione dei processi industriali, ha aperto le porte dello stabilimento di Bentivoglio agli studenti del team UniBo MotorSport, la squadra corse dell’Università di Bologna, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese. Nel corso della giornata, i ragazzi del team, composto da oltre 300 studenti provenienti da diverse facoltà dell’UniBo, hanno esposto i prototipi da loro progettati e realizzati in autonomia per gareggiare nelle competizioni universitarie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Marposs accoglie i bolidi dell’Alma Mater Notizie correlate Rider sfruttati dai colossi? Esistono anche piattaforme virtuose: la mappa dell’Alma MaterRoma, 27 febbraio 2026 – Il recente commissariamento dei colossi di delivery Glovo e Deliveroo Italia – entrambi finiti nel mirino della procura di... Alma Mater, la spinta: "Talenti dall’estero per guardare al futuro"Una visione prospettica sulle nuove direttrici della ricerca, dai materiali innovativi e biodegradabili alle tecnologie digitali applicate al...