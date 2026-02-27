Rider sfruttati dai colossi? Esistono anche piattaforme virtuose | la mappa dell’Alma Mater

Il 27 febbraio 2026 a Roma, si è verificato il commissariamento di Glovo e Deliveroo, due delle principali piattaforme di consegna a domicilio. La notizia arriva in un momento in cui si parla molto di condizioni di lavoro dei rider e di come alcune aziende sfruttino i loro dipendenti. Tuttavia, ci sono anche esempi di piattaforme che operano in modo diverso, con pratiche più trasparenti.

Roma, 27 febbraio 2026 – Il recente commissariamento dei colossi di delivery Glovo e Deliveroo Italia – entrambi finiti nel mirino della procura di Milano per i compensi sottosoglia e un modello organizzativo del lavoro gestito, di fatto, da un algoritmo – ha fatto emergere, ancora una volta, le criticità strutturali di un sistema fondato su un vero e proprio caporalato digitale. Ufficialmente lavoratori autonomi, con partita Iva e senza vincolo di subordinazione, i rider – ovvero i fattorini che consegnano i pasti a domicilio – si trovano ad accettare, in realtà, condizioni di semi-schiavitù, con paghe da fame e senza tutele fondamentali come malattia, turni di riposo e infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

