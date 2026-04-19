La Maratonina di Prato si è conclusa con grande partecipazione, attirando migliaia di persone lungo le strade della città. Durante l’evento sono stati condivisi foto, video e le classifiche ufficiali. La corsa ha coinvolto sia i atleti che hanno scelto di correre, sia coloro che hanno preferito camminare, mentre molti spettatori hanno applaudito i partecipanti lungo il percorso.

Prato, 19 aprile 2026 – Una festa dello sport a Prato, sia per chi correva che per chi ha scelto di camminare, ma anche per i tanti che hanno applaudito lungo il percorso i podisti. Un successo di numeri con oltre 4500 presenze nella due giorni della manifestazione e soprattutto una bella coreografia davanti al Castello dell’Imperatore con tanti partecipanti provenienti da tutta la Toscana e numerosi turisti che hanno voluto correre o camminare la 36esima Prato Half Marathon-Maratonina Città di Prato. Le iscrizioni hanno visto 1.300 partecipanti alla competitiva, valida anche come campionato toscano Fidal, ma la partenza è stata davvero una striscia biancazzurra che ha visto al via tantissima partecipazione grazie a chi ha corso la Prato Family Run e chi ha voluto partecipare alla walking insieme a Milena Megli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Maratonina è un successo, migliaia in festa per le strade di Prato. Foto, video e classifiche

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