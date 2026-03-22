Maratonina di Pistoia foto e classifiche della 37esima edizione

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 37esima maratonina di Pistoia si è svolta domenica 22 marzo 2026, coinvolgendo numerosi atleti e appassionati. La manifestazione ha attraversato le vie della città, con partenza e arrivo nel centro storico. Sono state pubblicate le classifiche ufficiali e sono state scattate molte fotografie durante la gara. L'evento ha visto partecipanti di diverse età e provenienze.

Pistoia, 22 marzo 2026 - Una domenica di corsa che ha unito sport, territorio e impegno sociale. La 37esima Maratonina di Pistoia ha riportato al centro della scena podistica cittadina un appuntamento consolidato, capace di coinvolgere atleti, famiglie e realtà associative in un’unica, ampia cornice. LA CLASSIFICA L’organizzazione, curata da ANCoS APS Confartigianato con la collaborazione del CAI Pistoia e dell’Atletica Pistoia, ha potuto contare sulla co-promozione del Comune di Pistoia, sotto l’egida del UISP Comitato di Pistoia e con il patrocinio del CONI. Maratonina di Pistoia, le foto Un lavoro corale che ha garantito solidità all’evento e attenzione a ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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