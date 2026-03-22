Maratonina di Pistoia foto e classifiche della 37esima edizione

La 37esima maratonina di Pistoia si è svolta domenica 22 marzo 2026, coinvolgendo numerosi atleti e appassionati. La manifestazione ha attraversato le vie della città, con partenza e arrivo nel centro storico. Sono state pubblicate le classifiche ufficiali e sono state scattate molte fotografie durante la gara. L'evento ha visto partecipanti di diverse età e provenienze.

Pistoia, 22 marzo 2026 - Una domenica di corsa che ha unito sport, territorio e impegno sociale. La 37esima Maratonina di Pistoia ha riportato al centro della scena podistica cittadina un appuntamento consolidato, capace di coinvolgere atleti, famiglie e realtà associative in un’unica, ampia cornice. LA CLASSIFICA L’organizzazione, curata da ANCoS APS Confartigianato con la collaborazione del CAI Pistoia e dell’Atletica Pistoia, ha potuto contare sulla co-promozione del Comune di Pistoia, sotto l’egida del UISP Comitato di Pistoia e con il patrocinio del CONI. Maratonina di Pistoia, le foto Un lavoro corale che ha garantito solidità all’evento e attenzione a ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina di Pistoia, foto e classifiche della 37esima edizione Articoli correlati Staffetta di Primavera a Vicopisano, foto e classifiche della 37esima edizioneVicopisano (Pisa), 22 marzo 2026 – Torna con numeri e partecipazione di rilievo la Staffetta di Primavera di Vicopisano, giunta alla sua 37esima... Maratonina di Vinci, foto e classifica della 39esima edizioneVinci, 1 febbraio 2026 – Le Terre di Leonardo, illuminate da un sole quasi primaverile, hanno fatto da cornice ideale alla 39esima Maratonina Città... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maratonina di Pistoia foto e... Temi più discussi: Tutto pronto per la Maratonina di Pistoia; Torna la Maratonina città di Pistoia, viabilità modificata domenica 22 marzo; Trofeo Città di Montale, foto e classifica della corsa; 49ma edizione PistoiAbetone Ultramarathon, svelata la medaglia dell’artista Anna Nigro. Maratonina di Pistoia, foto e classifiche della 37esima edizioneUn lavoro corale che ha garantito solidità all’evento e attenzione a ogni dettaglio. Dal polo industriale di Sant’Agostino si è snodato un percorso cittadino da ripetere due volte, capace di valorizza ... lanazione.it Tutto pronto per la Maratonina di PistoiaPistoia, 18 marzo 2026 – Pistoia si prepara ad accogliere la 37ª edizione della Maratonina di Pistoia, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico toscano in programma domenica 22 marzo 20 ... lanazione.it Oggi alla maratonina di pistoia,mi sono divertito,e non per il sole,per il tempo in gara,ma perché mi sono ricordato cos'è la corsa, ed è stato un ragazzo alla sua prima mezza,e non ricordo neanche il nome( non ha importanza),era stanco ma circondato da due/ facebook #at_Pistoia Domenica 22 marzo la linea 4 sarà deviata per la XXXVII Maratonina di Pistoia. Info su at-bus.it/avvisi x.com