Maratonina | successo di sport e solidarietà per le strade del centro

Una partecipazione ampia e un’organizzazione collaudata hanno caratterizzato la 37esima Maratonina Città di Pistoia, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico locale. La manifestazione ha richiamato circa 500 atleti nella prova competitiva, affiancati da numerosi partecipanti non agonisti, famiglie e associazioni, confermandosi come un evento capace di unire sport, territorio e impegno sociale. A rendere possibile l’iniziativa è stata la sinergia tra ANCoS Aps Confartigianato, Cai Pistoia e Atletica Pistoia, con il supporto del Comune di Pistoia, il coordinamento del UISP Comitato di Pistoia e il patrocinio del Coni. La gara ha visto il successo di Kosgei Jacob Kipkorir (Gs Orecchiella Garfagnana), vincitore in 1h01’58. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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