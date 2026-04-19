La manager alleva-talenti | l?exploit Atletico Madrid ha un ?corazon? salentino

Una manager con radici salentine sta attirando l’attenzione per il suo ruolo nell’Atletico Madrid. La sua presenza nel club spagnolo rappresenta un esempio di talento italiano che ha scelto di lavorare all’estero. La storia si inserisce in un quadro più ampio di professionisti italiani che si trasferiscono all’estero per proseguire le proprie carriere. La sua esperienza si distingue per il percorso intrapreso nel mondo dello sport e della gestione.

L'Atletico Madrid ha un'anima salentina. E fin qui non ci sarebbe tanto da stupirsi, considerato che di cervelli in fuga dall'Italia all'estero ce ne sono stati molti e sono andati in ogni direzione. La bellezza del tema, sta nel contesto: Maria Teresa Chirivì, nata e cresciuta a Salve, nel Capo di Leuca, prima di andare a studiare a Milano e lasciarsi rapire dalla Spagna via Erasmus, è al vertice dell'accademia del club che è in un momento di gloria. Ha battuto il Barcellona nei quarti della Champions League (a questo punto già priva di squadre italiane), giocherà la semifinale. Una delle caratteristiche di maggior rilievo, dicono i bene informati, è la capacità di attingere dal vivaio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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