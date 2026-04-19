Secondo un avvocato specializzato in diritto di famiglia, si è registrato un aumento delle separazioni e dei divorzi negli ultimi tempi. La maggior parte delle persone coinvolte ha tra i 40 e i 50 anni. La professionista ha osservato questa tendenza nel corso della sua attività, senza fare ulteriori considerazioni o analisi.

Avvocato Francesca Magnani, civilista esperta in diritto di famiglia, sono aumentati separazioni e divorzi? "È un trend in crescita. Un grosso aumento si è visto nel post Covid ". Le problematiche che portano a una crisi? "Si avverte spesso la fatica di scendere a compromessi. Sicuramente c’è una forma di rispetto più individuale e il rovescio della medaglia è che si diventa meno inclini ad accettare il compromesso. Viviamo in un’epoca e in un momento storico e sociale in cui se una persona non trova più la felicità nell’ambiente familiare, può creare nuovi equilibri fondati sul rispetto reciproco, la prima cosa è dare priorità ai figli che devono essere tutelati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La maggior parte sono clienti tra i 40 e i 50 anni"

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