In Italia 200 mila hikikomori per la maggior parte ragazze tra i 13 e i 15 anni | i segnali del ritiro sociale

In Italia ci sono circa 200 mila hikikomori, con la maggior parte delle vittime tra i 13 e i 15 anni, per lo più ragazze. Questi giovani si isolano dal mondo esterno, trascorrendo molto tempo in casa e limitando le relazioni sociali. I segnali più evidenti sono ansia sociale, senso di inadeguatezza e una forte tendenza alla resa.

In Italia ci sono circa 200 mila adolescenti che vivono in ritiro sociale, sono i cosiddetti hikikomori che hanno voltato le spalle al mondo preferendo le mura della propria camera. Il fenomeno vede una predominanza di ragazze tra i 13 e i 15 anni. Lo rileva la ricerca nazionale Daai-Dialoghi Adolescenziali Aree Interne, promossa dall'Asl Benevento e realizzata dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Iprs), presentata alla Camera durante la conferenza "Un confronto tra aree interne e città sul ritiro sociale in adolescenza". Chi sono gli hikikomori italiani I segnali del ritiro sociale grave Fattori familiari e territoriali...

Hikikomori in Italia: giovani isolati, un disagio sociale in crescita. Dietro il ritiro, pressione e vuoto di futuro.L’Italia è confrontata con un’emergenza silenziosa: un aumento esponenziale dei casi di hikikomori, giovani che scelgono l’isolamento sociale come...

