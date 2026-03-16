Foggia 38enne ferito con un colpo di pistola ad una gamba

Un uomo di 38 anni è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia con una ferita da arma da fuoco a una gamba. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere informazioni e avviare le indagini. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull'accaduto o sull’identità della vittima.

Il fatto è successo intorno alle 21 di sabato, 14 marzo. L'uomo, incensurato, si è presentato autonomamente al pronto soccorso del Policlinico di Foggia per medicare la ferita. L'accaduto è all'attenzione della polizia Un uomo di 38 anni è giunto al pronto soccorso del Policlinico di Foggia con una ferita da arma da fuoco ad una gamba. Il fatto è successo intorno alle 21 dello scorso sabato, 14 marzo. L'uomo, 38enne foggiano, incensurato, si è presentato autonomamente in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Come da prassi in questi, caso, i sanitari hanno immediatamente informato le forze di polizia che hanno attivato le indagini del caso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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