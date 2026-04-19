Recentemente si è diffusa la notizia di una nuova lacca volumizzante utilizzata da diverse star per ottenere capelli più corposi e pieni di volume. Questo prodotto, che solleva le radici e crea un effetto vaporoso, sta attirando l'attenzione nel mondo della bellezza. Le celebrità sono state viste applicarla prima di uscire di casa, scegliendola come alleata per un look naturale e curato.

Il segreto per capelli vaporosi e stupendi come se fossi appena uscita dal salone del parrucchiere? Ovviamente una lacca volumizzante! Un prodotto rivoluzionario che ha conquistato anche le star, da Bella Hadid a Jennifer Aniston sino a Blake Lively. Grazie ad una formulazione anti-gravità infatti la lacca volumizzante solleva le radici dall’interno, donando corpo e spessore ai capelli. Il risultato è eccezionale, soprattutto per chi ha capelli fini e che tendono ad appiattirsi: povare per credere! Spray Volumizzante Rivitalizzante L’Oréal Paris. Partiamo da un prodotto che ha spopolato su Amazon: un ibrido tra uno shampoo secco e un volumizzante firmato L’Oréal Paris.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La lacca che solleva le radici è il segreto per capelli vaporosi (e le star la usano già)

Notizie correlate

Il segreto del caschetto vaporoso di Elodie è la lacca spruzzata sulle radiciElodie ha da poche settimane cambiato hair look e ora sfoggia un adorabile caschetto.

Leggi anche: La star di Hollywood ha svelato un segreto abti-age da red carpet: due micro trecce ben nascoste nei capelli che liftano lo sguardo