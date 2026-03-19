L'attrice statunitense Anne Hathaway ha condiviso sui social un dettaglio del suo trucco di bellezza che non si vede spesso: due micro trecce nascoste tra i capelli. La star di Hollywood ha mostrato come questi piccoli accessori possano sollevare lo sguardo e completare il suo look da red carpet. La sua rivelazione ha suscitato curiosità tra i fan, che ora osservano con attenzione i suoi scatti pubblici.

A lcun i segreti beauty da star sono fatti per essere condivisi. Ed è quello che, con nostra grande gioia, ha deciso di fare via social l’attrice statunitense Anne Hathaway. La quale ha pubblicato un video Instagram (già virale) dedicato al dietro le quinte del suo beauty prep per la notte degli Oscar, svelando a qual inaspettato escamotage è ricorsa per liftare i tratti del viso, con effetto lineamenti freschi e riposati. La “New Hollywood Face” ha conquistato gli Oscar: perché le star hanno tutte lo stesso viso X Anne Hathaway e le micro treccine strategiche liftanti. Un dettaglio tecnico, praticamente invisibile, che all’istante lifta il viso e apre lo sguardo, senza tradire la naturalezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star di Hollywood ha svelato un segreto abti-age da red carpet: due micro trecce ben nascoste nei capelli che liftano lo sguardo

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