Il segreto del caschetto vaporoso di Elodie è la lacca spruzzata sulle radici

Elodie ha recentemente cambiato acconciatura, optando per un caschetto vaporoso. A renderlo particolare è l’applicazione di lacca sulle radici, che consente di ottenere volume e tenuta. La cantante ha condiviso sui social alcune immagini del nuovo taglio, mostrando uno stile fresco e curato. Il cambio di look ha attirato l’attenzione dei fan e degli osservatori di moda.

Elodie ha da poche settimane cambiato hair look e ora sfoggia un adorabile caschetto. Qual è il suo segreto per renderlo vaporoso?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Elodie “diserta” Sanremo 2026: alle sfilate di Milano sfoggia il caschetto vaporoso e retròElodie ha disertato Sanremo 2026 e ne ha approfittato per partecipare alla Milano Fashion Week: ecco il suo look da diva retrò. Siamo pazze del nuovo taglio di Elodie: un caschetto ispirazione Anni 60Anche Elodie ha deciso di dare un taglio alla lunga chioma corvina, e ha catalizzato l’attenzione alle sfilate della Milano Fashion Week con un long...