calcio la juventus batte il napoli nello scontro diretto in serie a milan frenato dalla roma

Domenica 25 gennaio, nel ventiduesimo turno della Serie A 2025-2026, si sono disputate cinque partite. La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli nello scontro diretto, mentre il Milan ha pareggiato con la Roma, interrompendo la propria serie di risultati positivi. Questi incontri hanno influenzato la classifica e il cammino delle squadre nella seconda parte del campionato.

Domenica 25 gennaio che ha visto lo svolgimento di altre cinque partite valevoli per il ventiduesimo turno (il terzo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Tanti gol e alcuni risultati pesanti per le zone alte della classifica nei match odierni, in attesa del posticipo di domani sera tra Hellas Verona e Udinese che completerà il programma. Il big match serale dell’Olimpico è terminato con il pareggio 1-1 tra Roma e Milan, che si sono spartite la posta in palio ottenendo un punto a testa. I rossoneri, passati in vantaggio al 62? con De Winter e ripresi al 74? da Pellegrini (su rigore), consolidano così la seconda piazza nella graduatoria del campionato (a +4 sulle terze) scivolando però a -5 dall’Inter capolista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

