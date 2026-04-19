La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna, mantenendo il quarto posto in classifica e allungando sul Como e sulla Roma, che sono ora a cinque punti di distanza. La squadra ha segnato grazie a un gol di David e uno di Thuram. Con questa vittoria, la Juventus si avvicina alle prime tre posizioni, attualmente occupate da Napoli e Milan, entrambe a 66 punti.

Torino, 19 aprile 2026 - Non sbaglia la Juventus, che allunga il vantaggio su Como e Roma (adesso distanti cinque lunghezze) e consolida il quarto posto, avvicinando anche la seconda e la terza posizione, occupate da Napoli e Milan con 66 punti. Sono 63 invece quelli della Vecchia Signora dopo il successo per 2-0 ai danni del Bologn a. All'Allianz Stadium sono decisivi i gol, uno per tempo, di David e Thuram. Prova incolore per la compagine emiliana, che comunque nella ripresa colpisce un palo con Rowe. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juventus batte il Bologna 2-0 e allunga su Como e Roma. David e Thuram lanciano la Signora

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