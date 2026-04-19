La Juventus sta per perdere uno dei suoi giocatori più discussi, con trattative ormai in fase avanzata per il suo trasferimento a costo zero. Il suo prossimo club dovrebbe essere il Tottenham, a meno che l’attuale allenatore non riesca a evitare la retrocessione in Championship. Se tutto procederà senza intoppi, il calciatore lascerà la squadra bianconera e si unirà a quella londinese nelle prossime settimane.

Il suo futuro dovrebbe essere al Tottenham, ammesso che De Zerbi eviti la retrocessione in Championship A meno di clamorose sorprese, il suo futuro non sarà alla Juventus. Non sarà proprio in Serie A. In Inghilterra lo danno vicino, anzi molto vicino alla firma con il Tottenham che si appena affidato a De Zerbi per evitare quella che sarebbe una incredibile retrocessione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Era uno dei calciatori a cui la Juventus pensava in vista della prossima stagione. Uno di quelli a costo zero, poiché con il contratto in scadenza il 30 giugno. Parliamo di Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano reduce da una più che positiva annata al Bournemouth.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve gli dice addio: trattative avanzate per la firma a zero

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