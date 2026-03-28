Fabio Di Giannantonio è in trattative con Yamaha per un possibile approdo in MotoGP nel 2027. Le negoziazioni sono considerate avanzate e potrebbero portare a un accordo tra le parti nei prossimi mesi. La firma dovrebbe riguardare la stagione 2027, secondo quanto riferito da fonti vicine alle trattative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Yamaha è a un passo dalla definizione di un accordo con il pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, mentre si avvicina la conferma del compagno di squadra previsto per Jorge Martin nella stagione MotoGP 2027. Il team di Iwata è pronto a rivoluzionare la propria formazione di piloti per il 2027. Alex Rins non ha ricevuto un nuovo contratto e anche Fabio Quartararo lascerà la squadra alla scadenza del suo attuale accordo. In questo contesto, si prevedono grandi cambiamenti, con Quartararo che è ampiamente atteso al passaggio da Yamaha a Honda nel prossimo anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027.

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