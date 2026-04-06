Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto | decide Politano Inter avanti di 7 punti

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan e si è portato al secondo posto in classifica. Il gol decisivo è stato segnato nella ripresa da Politano. L’Inter mantiene un vantaggio di sette punti in classifica.

Il Napoli batte 1-0 il Milan e sale al secondo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte si impone grazie a un gol nella ripresa di Politano. L'Inter è davanti di 7 punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il Napoli batte il Cagliari e si piazza al secondo posto: decide McTominayIl gol arriva dopo un minuto e venti secondi, Napoli a -6 dall’Inter Continua la scia di insuccessi del Cagliari che non vince da sette partite... Milan batte Inter: Estupinan decide il derby, gap a 7 puntiIl Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel derby di Milano, accorciando il distacco in classifica a soli sette punti. Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Germani più forte dell'emergenza: batte Napoli e ritrova la vetta; Shevchenko: Solo l’Inter può perdere lo scudetto. Ma se il Milan batte il Napoli…; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa. Napoli-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di PolitanoLa diretta live di Napoli-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta: Napoli - Milan, il big match di Pasquetta al Maradona alle 20.45La sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona nel giorno di Pasquetta, si inserisce in un contesto carico di tensione e significato, non solo spor ... it.blastingnews.com Il Napoli batte 1-0 il Milan e sale al secondo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte si impone grazie a un gol nella ripresa di Politano: https://fanpa.ge/NxQm6 facebook