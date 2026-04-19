la juve batte 2 0 il bologna e ipoteca il posto champions

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna in una partita valida per il campionato di Serie A. I gol sono stati segnati da David al minuto 2 del primo tempo e da Thuram al 12° minuto della ripresa. La formazione della Juventus ha schierato un 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta, Kalulu e Bremer tra i difensori.

Juve-Bologna 2-0 RETI: 2'pt David, 12'st Thuram. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6.5, Kelly 6.5; Holm 6.5 (1'st Thuram 7), Locatelli 6.5, McKennie 7, Cambiaso 6 (35'st Gatti sv); Conceicao 6 (27'st Zhegrova 6), Boga 6.5 (41'st Openda sv); David 7 (26'st Yildiz 6). In panchina: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. Allenatore: Spalletti 7. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6, Helland 5 (23'st Heggem 6), Lucumi 5.5, Miranda 5.5; Freuler 5.5, Pobega 5.5 (13'st Moro 6); Orsolini 6, Sohm 5 (14'st Ferguson 6), Cambiaghi 5.5 (14'st Rowe 6); Castro 5 (32'st Bernardeschi sv).🔗 Leggi su Feedpress.me

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