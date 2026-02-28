Inarrestabile Como | batte il Lecce 3-1 in rimonta e scalza la Juve dal quinto posto

Il Como conquista una vittoria importante battendo il Lecce 3-1 al Sinigaglia, rimontando e portando a casa il secondo successo consecutivo dopo aver vinto allo Juventus Stadium. La squadra lombarda supera temporaneamente la Juventus in classifica, scavalcandola dal quinto posto. La partita si è conclusa con il Como che ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo, consolidando il suo cammino nel campionato.

Como, 28 febbraio 2026 – Continua il sogno europeo del Como che batte 3-1 in rimonta il Lecce al Sinigaglia, centra la seconda vittoria di fila dopo aver sbancato lo Juventus Stadium e scalza almeno momentaneamente proprio i bianconeri dalla quinta posizione in classifica. E dire che le cose per gli uomini di Fabregas, nonostante un avvio promettente sul piano del gioco, non erano iniziate nel migliore dei modi: è stato infatti il Lecce – che con questo ko resta impantanato nelle sabbie mobili della zona retrocessione – al 15' a passare in vantaggio con l'incornata vincente di Coulibaly su cross di Banda. Immediata è però arrivata la replica del Como che al 18' ha ristabilito la parità grazie alla rete di Douvikas, servito dall'assist perfetto di Jesus Rodriguez.