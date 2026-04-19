La God Fiction | usare Dio per giustificare il potere

Il 19 aprile 2026, a Roma, si è svolta una conferenza dedicata alla rappresentazione di Dio come strumento di giustificazione del potere. Durante l'incontro, sono stati analizzati vari esempi nei media e nella narrativa, evidenziando come l'uso della figura divina venga impiegato per legittimare decisioni e posizioni di autorità. La discussione ha coinvolto studiosi e professionisti del settore, senza riferimenti a individui o enti specifici.

Roma, 19 aprile 2026 – Mancava giusto Pulp Fiction, Samuel L. Jackson (mitologico, non c’è che dire) in cravatta e occhiali neri, Ezechiele 25,17 reinterpretato dalla fantasia di Quentin Tarantino: “Il cammino dell’aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Colpirò con grande vendetta e furiosa ira. amen”. Pentagono, 16 aprile 2026. A citare Pulp Fiction credendo di citare la Bibbia è il rapace ministro della Guerra Pete Hegseth (per lui la cravatta è rossa, protocollare), nel suo discorso alla memoria di un soldato ucciso in Iran. Non fosse l’ennesima abnormità con cui sacro e profano si mescolano con inquietante forza bruta nel discorso pubblico americano, avremmo potuto derubricare l’episodio a una boutade da avanspettacolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW

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