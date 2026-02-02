' Grand Tour' incontro con la docente Luciana Jacobelli | si parla del viaggio al femminile

Mercoledì pomeriggio, al Centro documentazione donna, si riuniscono appassionati e curiosi per ascoltare Luciana Jacobelli parlare del viaggio al femminile nel ‘700 e ‘800. La docente spiega come le donne di quell’epoca affrontavano il Grand Tour, visitando Napoli, Pompei, Ercolano e il Vesuvio. Un incontro dedicato a scoprire le storie di viaggiatrici e le loro esperienze, tra racconti e immagini d’epoca.

Mercoledì 4 dalle 17.30 alle 19, presso il Centro documentazione donna, si terrà l'incontro con Luciana Jacobelli, che parlerà di donne e Grand Tour, 'Viaggiatrici a Napoli, Pompei, Ercolano e Vesuvio tra '700 e '800'. Sul Grand Tour è stato detto e scritto moltissimo, tuttavia è un argomento che può ancora riservare risvolti interessanti se lo si guarda da una prospettiva diversa, quella del viaggio al femminile. Le donne, infatti, ci offrono uno sguardo diverso e per certi versi complementare a quello maschile. Rispetto a questi ultimi le viaggiatrici rivelano un più ampio ventaglio d'interessi, un'acutezza di osservazione, una sensibilità ai dettagli e anche una maggiore libertà di giudizio e di espressione.

