LA GIORNATA Milano però vince La corsa biancorossa resta solo su Torino

Milano si aggiudica una vittoria importante nella partita contro Rieti con il punteggio di 88-83. La squadra biancorossa ha conquistato tre punti fondamentali, mantenendo viva la possibilità di accedere ai play-in. La partita si è svolta in un'atmosfera intensa, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo. La vittoria di Milano significa che, al momento, la corsa alla qualificazione prosegue principalmente tra le squadre di Torino e Milano.

L’Urania Milano batte Rieti per 88-83 e compie un passo importante verso la qualificazione ai play-in. Diventando peraltro irraggiungibile per l’Unieuro: ora il distacco è di 6 lunghezze. In un match vibrante, l’Urania riesce a prendere il sopravvento nell’ultima frazione, grazie ai canestri di Sabatini e Morse. Un break di 13-2 vale infatti l’allungo decisivo sul +9 a -2’12“. Nell’altro anticipo di ieri, invece, passo falso pesante per Mestre, che finisce ko 82-90 contro Livorno. La Gemini resta così fuori dalla zona play-in, a +2 su Forlì e dunque potenzialmente ancora alla portata. Tra le sfide in programma nel pomeriggio di oggi, il campo ‘caldo’ per la Pallacanestro 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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