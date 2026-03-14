Nella trentunesima giornata di Eurolega 202526, l’Olimpia Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87, ottenendo la seconda vittoria di fila. La squadra italiana si mantiene in corsa per i playoff, a sette giornate dalla fine della regular season. La partita si è svolta senza ulteriori sviluppi significativi, confermando la posizione di Milano nella classifica.

Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia che, nella trentunesima giornata basket Eurolega 202526, batte il Maccabi Tel Aviv per 96-87, e resta in scia dei play-in, quando mancano sette giornate al termine. Match non facile per i menegini, che si sono affidati a Guduric, Nebo, Shields e Leday per portarla a casa. TRENTUNESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: MILANO-MACCABI TEL AVIV 96-87 Il match inizia con una tripla di Shields, ma Milano concede un pò troppo in difesa, permettendo qualche tiro di troppo al Maccabi che si porta sul +4. I padroni di casa innestano i giri alti del motore a cavallo dell’intervallo: infilano due parziali(9-0 e 9-1), per scappare sul +15(59-44). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Trentunesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano stende il Maccabi e resta in corsa per i play-in

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