A Terranuova Traiana domenica si svolgerà la “Giornata Biancorossa” in occasione della partita della prima squadra prevista per il 19 aprile. La manifestazione coinvolgerà i tifosi e gli appassionati del club, che sono invitati a partecipare per sostenere la squadra durante l'incontro. L’evento si inserisce nel calendario sportivo locale e mira a rafforzare il senso di comunità tra i sostenitori.

Arezzo, 15 aprile 2026 – In vista della gara della prima squadra, in programma domenica 19 aprile alle ore 15 allo stadio comunale Stadio Mario Matteini, il Terranuova Traiana ha indetto la “Giornata Biancorossa”, un’iniziativa pensata per rafforzare la partecipazione del pubblico e sostenere la squadra nel match contro il Camaiore, valido per la trentaduesima giornata del girone E del Campionato Nazionale di Serie D. L’appuntamento coinvolge direttamente tutto il settore giovanile, insieme a genitori, accompagnatori e tesserati, con l’obiettivo di trasformare la giornata di campionato in un momento di aggregazione e condivisione. I giovani atleti, insieme a tecnici e dirigenti, sono invitati a presentarsi con la tuta di rappresentanza alle ore 14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. Domenica scatta la “Giornata Biancorossa”

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