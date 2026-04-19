Remco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, battendo in volata il danese Mattias Skjelmose. Con questa vittoria, il ciclista ha conquistato per la prima volta il prestigioso albo d’oro della gara, nota come la Corsa della Birra. La corsa si è conclusa con un duello tra i due atleti, che hanno preceduto il resto del gruppo. La gara si è svolta come di consueto nel paesaggio delle Fiandre, caratterizzato da salite e strade tortuose.

Remco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, imponendosi in una volata a due con il danese Mattias Skjelmose e riuscendo così a conquistare la ribattezzata Corsa della Birra per la prima volta in carriera. Dopo 33 muri estremamente estenuanti, con il triplo passaggio sul Cauberg a prendersi la copertina, il fuoriclasse belga è riuscito ad avere la meglio, riscattando la terza piazza di dodici mesi fa, quando perse lo sprint proprio con Skjelmose e lo sloveno Tadej Pogacar. Remco Evenepoel ha rispettato l’annunciato pronostico della vigilia e il Belgio è tornato a dettare legge nella sesta corsa di un giorno più importante della stagione (dietro alle cinque Classiche Monumento) dopo cinque anni (l’ultimo a riuscirci fu Wout van Aert).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Albo d’Oro Amstel Gold Race dopo il 2026: Evenepoel si regala la prima gioia

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