Una foto falsa circolata sui social mostra un uomo con il volto vicino a una figura femminile, sostenendo che si tratti del padre di una leader politica italiana. Tuttavia, l'uomo in questione è un eurodeputato noto con il nome di Squarta. La diffusione dell’immagine ha attirato l’attenzione, confermando ancora una volta come le piattaforme online siano spesso teatro di informazioni non verificate.

Che i social fossero «il regno degli imbecilli» non è una novità, a dirlo per la prima volta fu Umberto Eco in una lectio magistralis all'Università di Torino nel 2015. Una amara constatazione che ultimamente ha trovato, semmai ce ne fosse bisogno, dell'ennesima conferma. Riavvolgiamo il nastro perché la storia lo merita. Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare sui social una foto che ritrae Giorgia Meloni accanto a un uomo. L'immagine sembra distorta da un filtro seppia che le dona un aspetto retrò e la fa apparire più vecchia di quello che, solo in seguito, risulterà essere. Ma il punto non è tanto l'immagine in sé quanto la didascalia che la accompagna.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La foto fake col padre che “incastra” Meloni. Ma quell'uomo è l'eurodeputato Squarta

Notizie correlate

La foto di Meloni con l’eurodeputato Squarta scatena l’ultimo indegno fake: “Quello è il padre”Una moltiplicazione di fake news e foto-patacche sulle piattaforme social e sul web: è questo un effetto collaterale prodotto dalla diffusione...

Sul web foto Meloni con il ‘padre’, Squarta (FdI): “È falso quell’uomo sono io”(Adnkronos) – Una vecchia foto di oltre vent’anni fa con Giorgia Meloni diventa il centro di una fake news diventata virale sul web: sui social è...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Foto virale di Meloni col padre. Squarta: Denuncio per fake. La premier: Siamo al cabaret; Giorgia Meloni e la finta foto col padre usata per attaccarla, Squarta di FdI smonta la fake news: Sono io; Il caso folle della foto (fake) di Meloni col padre: Siamo al cabaret; La foto di Giorgia Meloni con il padre Franco? Ecco perché lo scatto virale è un falso.

Meloni e la foto fake col padre che la incastra. Ma quell'uomo è l'eurodeputato SquartaChe i social fossero «il regno degli imbecilli» non è una novità, a dirlo per la prima volta fu Umberto Eco in una lectio ... iltempo.it

Foto virale di Meloni col padre. Squarta: Denuncio per lo scambio di personaL’eurodeputato Marco Squarta si dice pronto ad agire presso le vie legali contro chi ha diffuso sul web una sua foto in compagnia di Giorgia Meloni, facendo credere che lui fosse suo padre ... msn.com

GOVERNO IN TILT MELONI ROVINATA DA TRUMP: ULTIMA MANOVRA SENZA SOLDI “Non siamo fortunati” - Un Dfp ingabbiato dal bilancio al limite e dai vincoli Ue. Pil fermo e deficit su: per Giorgetti nessuno spazio per reagire al conflitto di Marco Palombi facebook

L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio x.com