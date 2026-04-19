Un autore ha scritto che non si augura a qualcuno di essere felice, ma di trovarla. La frase è stata pubblicata in un articolo datato 20 aprile 2026 a Udine, in Friuli Venezia Giulia. La citazione si concentra sulla differenza tra desiderare di essere felici e il trovare effettivamente la felicità. L’articolo non fornisce ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

Vincenzo Calafiore 20 Aprile 2026 Udine F.V.G. Italy “ Non ti auguro di essere felice, sarebbe troppo! Ma ti auguro di trovarla. Cercala, trovala in ogni piccola manifestazione d’affetto. Cercala ovunque, in ogni cosa che ti circonda, ma non dimenticarti di cercarla negli occhi, in fondo al buio degli occhi! “ Vincenzo Calafiore Se ami una donna, se l’ami davvero, devi viverla con attenzione. Non basta una vita in due, la condivisione di ogni cavolata ( lacosa peggiore che si possa pretendere o di fare). Non basta essere uno accanto all’altra, non servono tante parole. Per amare una donna la si dovrebbe soltanto guardare fissa negli occhi sempre, ogni qual volta che gli occhi si incontrano, e guardarci dentro, fin dove c’è il buio pesto e non si vede niente.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

La felicità

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