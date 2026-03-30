La tarantella il ballo della felicità

La tarantella è un ballo tradizionale diffuso in diverse regioni italiane, in particolare in Puglia e Napoli. Le sue origini sono legate a storie popolari come quelle di Cicerenella, Lo Guarracino e Michelemmà, che ne hanno fatto un elemento di identità culturale. La danza viene ancora oggi praticata in occasione di eventi folkloristici e feste locali, mantenendo viva questa tradizione.

Dalla Puglia a Napoli, la tarantella diventa simbolo di cultura e folklore: le storie di Cicerenella, Lo Guarracino e Michelemmà. Nata molto probabilmente dal tarantismo pugliese, la tarantella napoletana può essere considerata, a giusta ragione, il ballo più tipico della città. Da un punto di vista etimologico, la tarantella deriva da diversi vocaboli che, chi più chi meno, rimandano alla città di Taranto, non solo per il ruolo di primo piano che la città ebbe nella rievocazione dei balli sfrenati effettuati durante le feste dionisiache (i famosi baccanali ), ma anche perché le vesti quasi oscene che venivano utilizzate durante questi balli venivano proprio da Taranto e furono chiamate, per questo motivo, tarentinula. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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