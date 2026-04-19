La famiglia nel bosco torna insieme? Nathan e Catherine preparano il trasloco

La famiglia nel bosco si riunisce di nuovo? Nathan e Catherine si stanno preparando per il trasloco. Gli effetti personali dei tre figli sono stati trasferiti nell’alloggio del Comune messo a disposizione. La coppia sta organizzando i dettagli del trasferimento, mentre si attendono aggiornamenti sulla sistemazione definitiva. Nessuna altra informazione sui motivi di questa decisione è ancora stata resa nota.

Ricongiungimento in vista? E' con questo obiettivo che Nathan lascia l'alloggio messo a disposizione da un imprenditore di Palmoli (Chieti) per trasferirsi nell'alloggio comunale insieme a Catherine. In attesa di riavere con sé i tre figli che si trovano nella comunità protetta di Vasto dal 20 novembre per decisione del Tribunale dei minorenni de L'Aquila, con sospensione della responsabilità genitoriale. Ne hanno sottolineato l'impellenza le recenti perizie di parte sui bimbi. Procedere con "necessità e urgenza" al ripristino nel nucleo familiare per "interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La famiglia nel bosco torna insieme? Nathan e Catherine preparano il trasloco Notizie correlate Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori Nathan e Catherine in SenatoA pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato la famiglia nel bosco per un... Famiglia nel bosco, La Russa oggi riceve i genitori Catherine e Nathan in Senato(Adnkronos) – Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riceverà a Palazzo Giustiniani, Catherine... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il giallo della richiesta di risarcimento di Nathan e Catherine: come stanno le cose; Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco, per Catherine oggi compleanno senza figli: appello respinto, concessa (solo) una videochiamata. Famiglia nel bosco, si prepara il ricongiungimento con i figli. Il trasloco nella casa comunaleVerso un nuovo inizio. Nathan lascia la casetta di nonna Gemma, il b&b messo gratuitamente a disposizione dall’imprenditore Armando Carusi, che in questi mesi ... ilgazzettino.it Famiglia nel bosco, Nathan prepara il nuovo alloggioPalmoli Verso un nuovo inizio. Nathan lascia la «casetta di nonna Gemma», il b&b messo gratuitamente a disposizione dall’imprenditore Armando Carusi, che in questi mesi ... ilmessaggero.it Nathan traslocherà nell’abitazione concessa dal Comune di Palmoli per due anni facebook