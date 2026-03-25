Famiglia nel bosco La Russa oggi riceve i genitori Catherine e Nathan in Senato

Il 25 marzo, il presidente del Senato riceverà a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori di tre bambini rimossi dalle autorità. I bambini vivevano con entrambi i genitori in un casolare situato in Abruzzo. L'incontro si svolgerà nel contesto di una visita ufficiale organizzata in giornata.

(Adnkronos) – Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riceverà a Palazzo Giustiniani, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini allontanati dalle autorità dal padre e dalla madre, con cui vivevano in un casolare in Abruzzo. L'incontro, a carattere privato, è previsto intorno alle 12.30. Un. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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