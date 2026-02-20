Johnny Depp ha aiutato Eric Dane durante la malattia offrendogli una delle sue case senza chiedere l’affitto | la rivelazione di Page Six

Johnny Depp ha offerto il suo supporto a Eric Dane in un momento difficile, aiutandolo durante la malattia. L’attore di “Pirati dei Caraibi” gli ha messo a disposizione una delle sue case senza chiedere affitto, ma non aveva mai parlato pubblicamente di questo gesto. La notizia è stata svelata da Page Six, che ha sottolineato la generosità di Depp nei confronti dell’amico. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i fan di entrambi.

Gli amici si vedono nel momento del bisogno, e l’attore di “Pirati dei Caraibi” ha dimostrato di essere un buon amico per Eric Dane, morto a 53 anni a causa della SLA. Come è stato riferito a Page Six, infatti, Depp lo avrebbe aiutato in silenzio aprendogli le porte di una delle sue case di Los Angeles per aiutarlo economicamente. “Eric aveva una cosa in meno di cui preoccuparsi”, racconta la fonte. “Viveva praticamente senza pagare l’affitto in una delle case di proprietà di Johnny sopra il Sunset Strip. Ha detto a Eric di pagare quello che poteva o non poteva per l’affitto”. Mentre la star di Grey’s Anatomy lottava contro la malattia, “Johnny voleva fare il possibile per alleviare il peso finanziario”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

