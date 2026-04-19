La cura tra disagio e dipendenze | Serve un maggior coordinamento Poco personale e strutture vecchie

Recentemente, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di una Asl toscana ha affermato che non ci sono carenze significative di strutture dedicate alla salute mentale, anche se ha evidenziato la necessità di migliorare il coordinamento tra i servizi esistenti. Ha inoltre sottolineato che il personale è insufficiente e che le strutture attuali sono vecchie, indicando aree di intervento per ottimizzare l’assistenza ai pazienti.

Dottor Giuseppe Cardamone (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Toscana centro) c’è una carenza di strutture per la salute mentale? "No, la carenza è minima. Però va incrementato il personale". Quindi c’è carenza di personale? "Sulla condizione di salute mentale dei più giovani, in particolare, c’è la necessità di affrontare i disturbi in modo più strutturato, impiegando maggiori risorse. Serve una politica preventiva integrata a più livelli e una presa in carico precoce, una valutazione fatta bene e un coinvolgimento anche della famiglia. L’intercettazione precoce dei disturbi consente una più efficace cura da molti punti di vista.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cura tra disagio e dipendenze: "Serve un maggior coordinamento. Poco personale e strutture vecchie" Notizie correlate Gli operatori in prima linea : "Disagio e dipendenze tra i giovani. In certi casi il sistema fa fatica"di Teresa Scarcella Adolescenti, con tutte le difficoltà anagrafiche, perdipiù segnati da traumi e fantasmi interiori. Leggi anche: La cura del disagio psicologico con i gruppi di sostegno tra pari Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La cura tra disagio e dipendenze: Serve un maggior coordinamento. Poco personale e strutture vecchie; Pistole, droga e violenza: giovani armati ma fragili tra disagio e ostentazione. La cura tra disagio e dipendenze: Serve un maggior coordinamento. Poco personale e strutture vecchieCardamone, direttore del dipartimento di salute mentale: Emergenza tra i giovani, c’è bisogno di più risorse ... lanazione.it La cura del disagio psicologico con i gruppi di sostegno tra pariL’associazione nata nel 1997: le «comunità» affrontano l’elaborazione del lutto, problemi di solitudine, ansia, depressione e per caregiver. ecodibergamo.it Roma-Atalanta 1-1. Una X che non serve a nessuno. - facebook.com facebook "Ad ora la cornice non è minimamente chiara e manca la precondizione che è un accordo di pace. Non basta la tregua, che peraltro è molto fragile. Serve una cornice chiara che in questo momento il governo non ha fornito. Serve che ci sia un accordo di pace x.com