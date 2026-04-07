Le compagnie aeree che rischiano di restare a terra | quali sono le più esposte a guerra e crisi del carburante

Le tensioni in Medio Oriente stanno mettendo a rischio diverse compagnie aeree, in particolare quelle con rotte verso o attraverso la regione. Le compagnie del Golfo sono direttamente interessate, ma anche alcune europee potrebbero trovarsi a fronteggiare restrizioni o cancellazioni dei voli. La crisi e le tensioni politiche nel medio oriente stanno influenzando le operazioni delle compagnie aeree, creando incertezza sulle rotte e sulla capacità di volo.

La crisi in Medio Oriente rischia di lasciare a terra non soltanto i vettori del Golfo, ma anche una parte significativa delle compagnie europee. Secondo l’ultimo rapporto di Scope Ratings, il vero nodo non è più soltanto il rincaro del cherosene, ma la possibilità concreta che il carburante non arrivi affatto negli aeroporti. Per mesi le compagnie hanno cercato di proteggersi dall'aumento dei prezzi attraverso contratti di copertura finanziaria. Ma la guerra ha cambiato lo scenario. Come spiegano Michel Bove, direttore Corporate Ratings di Scope, e Azza Chammem, associate director dell’agenzia, oggi la variabile decisiva non è più chi ha bloccato il prezzo del jet fuel, bensì chi riuscirà a procurarselo fisicamente. 🔗 Leggi su Today.it

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