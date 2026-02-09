L’Aquila sbatte sul muro Esce un pari senza gol

L’Aquila torna a casa con un punto dopo lo 0-0 contro il Cannara. La partita si gioca su ritmi lenti, con poche occasioni da gol per entrambe le squadre. L’Aquila cerca di imporre il ritmo, ma la difesa avversaria si chiude bene. Alla fine, nessuna delle due riesce a trovare la via della rete, e il match termina senza reti. Un risultato che lascia tutti con l’amaro in bocca, ma permette comunque alle squadre di muovere la classifica.

montevarchi 0 cannara 0 MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Bassano (85’ Rosini); Kondaj, Nannini, Galeota (60’ Lovari), Mattei (60’ Boncompagni), Casagni (85’ Bigazzi); Mencagli, Tommasini (73’ Galastri). Allenatore: Marmorini. CANNARA (3-5-2): Vassallo; Gueye, G. Mancini, Fumanti; Porzi, Schvindt, Montero, Iacullo, Fracassini; Farneti (78’ Coviello), R. Mancini (69’ Gnazale). Allenatore: Armillei. Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore (Neroni-Ceraulo) Note: Angoli: 3– 3. Ammoniti: Galeota, Kondaj e Farneti. MONTEVARCHI – Sottotono e poco incisivo, il Montevarchi non va oltre il pari in bianco con un combattivo Cannara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

