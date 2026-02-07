Egiziano balla col coltello al Colosseo | ma la macabra danza per i social sbatte sul muro delle norme sicurezza video

Un giovane egiziano ha deciso di esibirsi in una strana “danza” col coltello davanti al Colosseo. La scena, ripresa e condivisa sui social, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nonostante la presenza di militari e agenti che vigilano sui luoghi più sensibili della città, il ragazzo si è messo a ballare in modo inquietante, rischiando di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. La polizia ha già avviato le verifiche per identificare l’autore e capire se ci siano motivazioni legate a sfide

Come se paracadutisti. militari in genere, e forze dell’ordine schierati a presidiare i luoghi sensibili della capitale non mandassero un chiaro messaggio a sabotatori dell’ordine pubblico e minacce alla sicurezza, arriva la notizia – che riporta l’ Adnkronos – del 22enne egiziano che a Roma si è improvvisato in una inquietante danza sui social con coltello. Una performance che, come prevedibile, gli è costato il fermo. Ma procediamo con ordine. Roma, danza sui social con un coltello a serramanico: denunciato 22enne egiziano. E partiamo dalla segnalazione e dall’individuazione del soggetto in questione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Egiziano balla col coltello al Colosseo: ma la macabra “danza” per i social sbatte sul muro delle norme sicurezza (video) Approfondimenti su Colosseo Danza La Pianese ci prova ma sbatte sul muro della Ternana, al Comunale finisce 0-0 Incidente a Basiano, va col monopattino sul marciapiede ma cade e sbatte la testa: gravissimo Questa mattina a Basiano un uomo di 31 anni è caduto con il monopattino elettrico mentre percorreva il marciapiede. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Colosseo Danza Danza del coltello sui social davanti al Colosseo, denunciato 22enneL’indagine è partita a seguito della pubblicazione su TikTok di un video in cui il giovane, un 22enne egiziano senza dimora, ballava e brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica. Il ragazzo ... romatoday.it Tentato omicidio col coltello, fermato un 18enneBologna, 24 dicembre 2025 – La lite sull’autobus, l’accoltellamento e la fuga. A distanza di 10 giorni dalla violenza un 18enne egiziano è stato fermato dalla Polizia e portato in carcere con l’accusa ... ilrestodelcarlino.it Raffigurazioni che non ti aspetteresti di trovare in un tempio egizio: - un nano barbuto che ti fa la linguaccia - lo stesso nano che balla mentre suona l'arpa - un babbuino che suona la chitarra facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.