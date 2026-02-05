Il sindaco Masci querela per diffamazione lo sfidante Costantini la campagna elettorale si infiamma

La campagna elettorale a Pescara si scalda ancora di più. Il sindaco Carlo Masci ha deciso di querelare per diffamazione il suo sfidante, Carlo Costantini. La decisione arriva dopo che il Consiglio di Stato ha dato il via libera alle elezioni nelle 23 sezioni della città. La tensione tra i due candidati aumenta, mentre le voci si fanno sempre più forti tra i cittadini.

Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha deciso di querelare uno dei suoi sfidanti: il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini La campagna elettorale nelle 23 sezioni di Pescara dopo la decisione del Consiglio di Stato si infiamma ulteriormente con il sindaco Carlo Masci che ha deciso di querelare per diffamazione lo sfidante Carlo Costantini. Masci lamenta accuse infamanti da parte del candidato del centrosinistra. Accuse al veleno che per il sindaco, che è anche avvocato (come Costantini del resto), meritano un approfondimento da parte dell'autorità giudiziaria. Secondo Masci, Costantini lo avrebbe accusato più volte di essere un sindaco abituato ad agire nell'illegalità, anche tramite la nomina di presidenti di seggio a lui favorevoli.

