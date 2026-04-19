Nell'intervista a Verissimo, l'artista ha condiviso il percorso di recupero dopo aver affrontato un tumore al seno. Ha raccontato di sentirsi in forza e di aver ritrovato la serenità, sottolineando anche di aver riabbracciato sua sorella dopo un periodo di distanza. La conversazione si è concentrata sui momenti difficili vissuti e sulle tappe che l'hanno portata a sentirsi di nuovo bene.

Oggi Sabrina Salerno può dire di stare bene, dopo aver fronteggiato un tumore al seno. La sua intervista a Verissimo parte con un tono decisamente diverso rispetto a quella precedente, perché il peggio sembra ormai alle spalle. La malattia non è però il centro del racconto della famosa cantante, che oggi è più attiva che mai, nel privato e sul palco. Come sta Sabrina Salerno dopo il tumore. La prevenzione è importante e può salvare la vita. Ecco il messaggio che, più di tutti, Sabrina Salerno intende far passare. Oggi sta decisamente meglio, anche se ammette che “una cosa del genere ti cambia la vita. Modifica il modo in cui comprendi l’esistenza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sabrina Salerno a Verissimo, la vita dopo il tumore e un messaggio insperato: “Ho ritrovato mia sorella”

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