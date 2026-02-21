Il progetto Conad al Macello Vecchio torna in Consulta | l’affondo di Rifondazione Comunista

Il progetto Conad nel quartiere Macello Vecchio torna al centro dell’attenzione: Rifondazione Comunista ha presentato un’istanza alla Consulta di Lugo centro. La riunione, prevista per lunedì 23 febbraio, vedrà i cittadini discutere delle modifiche proposte e delle possibili conseguenze sulla zona. La questione ha suscitato molte reazioni tra residenti e commercianti, che vogliono capire come il progetto influirà sulla vita quotidiana. La discussione continuerà fino alla decisione finale.

In merito al progetto, Rifondazione Comunista circolo di Villa San Martino esprime dei dubbi sulla riqualifica che sindaca e assessori giudicano valida Lunedì 23 febbraio è convocata la Consulta di Lugo centro, dove si parlerà del progetto riguardante il Conad della zona Macello Vecchio, già presentato una prima volta il 21 ottobre 2025. In merito al progetto, "Rifondazione Comunista circolo di Villa San Martino esprime molti dubbi sulla riqualifica che sindaca e assessori giudicano valida e proponiamo anche una soluzione per migliorare il progetto, il quale ci hanno detto, durante la presentazione, non essere ancora definito", scrive in una nota il partito.