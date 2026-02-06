Conad sposa il progetto | Mettere voci in circolo

Conad torna a sostenere il campionato di giornalismo de La Nazione, un appuntamento che da oltre vent’anni coinvolge studenti dell’Umbria. L’obiettivo è dare spazio alle voci dei giovani, stimolandoli a scrivere e approfondire temi di attualità. La collaborazione conferma l’impegno di Conad nel promuovere l’informazione e il talento tra le nuove generazioni.

PAC 2000A Conad è di nuovo al fianco del Campionato di Giornalismo de La Nazione, un’iniziativa che in Umbria coinvolge ogni anno, da oltre 20 anni, studentesse e studenti in un percorso di scrittura e approfondimento dell’ attualità. Un progetto che si inserisce nel legame storico della Cooperativa con il territorio e con il mondo della scuola, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per confrontarsi con il racconto dei fatti e con i linguaggi dell’informazione. "Sostenere il Campionato di Giornalismo significa riconoscere il valore di un’esperienza formativa: imparare a selezionare le informazioni, verificarle e costruire contenuti chiari e comprensibili", dichiara Filippo Santiccioli, responsabile customer marketing & digitale di PAC 2000A Conad. 🔗 Leggi su Lanazione.it

