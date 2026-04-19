La Commissione Giustizia della Camera Usa indaga sugli affari del genero di Trump Kushner in Arabia Saudita | Conflitto di interessi

La Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sta conducendo un’indagine sui rapporti tra Jared Kushner, genero dell’ex presidente, e l’Arabia Saudita. Le verifiche si concentrano su possibili conflitti di interesse derivanti dalle attività imprenditoriali di Kushner nel Paese arabo, mentre lui ricopriva un ruolo di negoziatore di pace per l’amministrazione americana. La questione riguarda specificamente i legami finanziari e commerciali tra Kushner e l’Arabia Saudita.

I democratici della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti Usa stanno indagando sul genero di Trump Jared Kushner per potenziali conflitti di interesse tra le sue attività imprenditoriali con l’ Arabia Saudita e il suo ruolo di negoziatore di pace per l’amministrazione Usa. In una lettera indirizzata a Kushner, il senatore democratico del Maryland Jamie Raskin lo accusa di aver creato “un evidente e insanabile conflitto di interessi” promuovendo investimenti nella sua società di investimenti internazionali, A Fin Management LLC (Affinity). Secondo quanto riporta la testata Truthout, Raskin scrive: “La società di investimento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Giustizia della Camera Usa indaga sugli affari del genero di Trump, Kushner, in Arabia Saudita: “Conflitto di interessi” Notizie correlate Iran, la guerra in diretta: raid su base Usa in Arabia Saudita, militari feriti. Rubio: “Il conflitto durerà settimane”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: attacco iraniano contro la base aerea americana a Prince Sultan, in Arabia... Board of Peace, Trump nominerà il genero Jared Kushner inviato per la paceDonald Trump intende nominare il genero Jared Kushner inviato speciale per la pace. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 2ª Commissione Giustizia del Senato (9.04.2026); Legge forense, l’impegno di Maschio: Sì in commissione, a inizio maggio il voto in Aula; La riforma della professione forense verso il primo via libera; I Democratici Usa propongono una Commissione per valutare le capacità di Trump. Nordio e la riunione segreta di maggioranza sulle riforme della giustizia. La linea del ministro: non indisporre i giudici, tutto rimandato a dopo il referendumSono molto ottimista, ma dobbiamo impegnarci tutti a non fare riforme che possano creare frizioni coi giudici proprio adesso. Sono da poco passate le 11 di giovedì mattina e il ministro della ... ilfattoquotidiano.it Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustiziaRoma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia, promosso da Conflavoro. Al centro dell’incontro, la presentazione e la discussione ... iltempo.it La Commissione Giustizia della Camera ha aperto un’inchiesta per conflitto d’interessi dell’inviato speciale per il Medio Oriente: l’anno scorso i fondi di Riad hanno messo due miliardi di dollari nella sua società facebook I democratici della Commissione Giustizia della Camera degli Usa hanno aperto un’indagine su Jared Kushner, genero del presidente Trump per possibili conflitti di interesse tra le sue attività di finanziere e il ruolo di inviato speciale dell’amministrazione ame x.com