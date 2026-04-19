la clai del futuro pensa in grande arriva la leggenda serena ortolani

La Clai Imola annuncia l’arrivo di Serena Ortolani, giocatrice di grande esperienza nel volley. La società biancoblù, che ha già confermato la permanenza in Serie A2, fa sapere di voler puntare in alto e rafforzare il roster. La notizia arriva a poche settimane dalla conferma della categoria, e rappresenta un segnale chiaro alle concorrenti del campionato.

La Clai Imola non perde tempo. Con la permanenza in Serie A2 già al sicuro da qualche settimana, la società biancoblù lancia un segnale fortissimo alle avversarie e al campionato intero. Il primo innesto per il roster guidato dal neo tecnico Gazzotti risponde al nome di Serena Ortolani, una vera leggenda del volley nazionale e internazionale. Reduce dalle ultime stagioni a San Giovanni in Marignano, l’opposta azzurra porta in riva al Santerno un palmarès che parla da solo. La sua è una bacheca che trabocca di successi conquistati con le maglie più prestigiose del volley italiano, dalla storica Foppapedretti Bergamo a Busto Arsizio, passando per Casalmaggiore, Conegliano, Monza e Perugia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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