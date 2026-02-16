Clai arriva una sconfitta inattesa

Clai ha perso contro Club Italia perché ha commesso troppi errori nel terzo set, che ha permesso agli avversari di risalire e prendere il comando. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore di Club Italia, nonostante la buona performance di Malik, che ha segnato 29 punti. La squadra di casa ha iniziato bene, ma nel terzo set ha subito un calo, permettendo agli ospiti di ribaltare il risultato.

CLAI 2 CLUB ITALIA 3 (23-25; 22-25; 25-22; 25-19; 10-15) CLAI: Hoogers 10, Schena, Cavalli 1, Salvatori 2, Novello, Vecchi 3, Malik 29, Gambini, Romano 6, Osana, Foresi, Bulovic 14, Busolini 11. All. Bendandi. CLUB ITALIA: Spaziano 3, Cabovic, Caruso 4, Peroni 5, Spada, Solovei 11, Susio 22, Quero 9, Tosini, Bovolenta 11, Regoni, Magnabosco, Sari, Mossi 4. All. Cichello. Arbitri: Fontini, Erman Video check: Camarda In questa Pool Salvezza non c'è nulla di scontato. La gara di ieri ne è la dimostrazione: la Clai è stata battuta dal Club Italia in casa; una sconfitta che però ha portato in dote un punto.