Prima categoria i pronostici di Ortolani Belfortese in grande forma Folgore necessaria la vittoria
Nella nona giornata di ritorno del campionato di prima categoria, l’allenatore dell’Appignanese ha commentato le sfide in programma, sottolineando la buona forma della Belfortese e l’importanza di una vittoria per la Folgore. Per l’incontro tra Appignanese e Porto Potenza, ha definito la partita come delicata, evidenziando l’attenzione necessaria per affrontare questa sfida.
La nona giornata di ritorno è presentata da Angelo Ortolani (foto), tecnico dell’ Appignanese. Appignanese-Porto Potenza: "È una partita delicata. Il Porto Potenza è in corsa per la salvezza, noi dobbiamo fare il massimo per acquisire la migliore posizione nei playout e, perché no, fare un miracolo. È un match da tripla". Belfortese-San Claudio: "I locali sono in grande forma ed hanno entusiasmo, sfrutteranno il fattore campo contro un San Claudio che è un’ottima realtà. Vedo favoriti i locali: 1". Cluentina-Montecassiano: "Ecco una gara delicata. Il Montecassiano viene da momento delicato e deve muovere la classifica, i locali puntano a stare lontano dalle zone delicate: 12". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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