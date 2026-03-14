Nella nona giornata di ritorno del campionato di prima categoria, l’allenatore dell’Appignanese ha commentato le sfide in programma, sottolineando la buona forma della Belfortese e l’importanza di una vittoria per la Folgore. Per l’incontro tra Appignanese e Porto Potenza, ha definito la partita come delicata, evidenziando l’attenzione necessaria per affrontare questa sfida.

La nona giornata di ritorno è presentata da Angelo Ortolani (foto), tecnico dell’ Appignanese. Appignanese-Porto Potenza: "È una partita delicata. Il Porto Potenza è in corsa per la salvezza, noi dobbiamo fare il massimo per acquisire la migliore posizione nei playout e, perché no, fare un miracolo. È un match da tripla". Belfortese-San Claudio: "I locali sono in grande forma ed hanno entusiasmo, sfrutteranno il fattore campo contro un San Claudio che è un’ottima realtà. Vedo favoriti i locali: 1". Cluentina-Montecassiano: "Ecco una gara delicata. Il Montecassiano viene da momento delicato e deve muovere la classifica, i locali puntano a stare lontano dalle zone delicate: 12". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, i pronostici di Ortolani. "Belfortese in grande forma. Folgore, necessaria la vittoria»

Articoli correlati

Prima categoria, i pronostici di Ortolani. "Belfortese, serve la vittoria. La Folgore deve farsi valere»Comincia il girone di ritorno nel girone C di Prima categoria dove non mancano i match interessanti.

I pronostici in prima categoria. "Folgore, match insidioso. La Belfortese può fare il blitz»L’allenatore Angelo Ortolani, da pochi giorni sulla panchina dell’Appignanese, presenta questo turno del girone C del campionato di Prima categoria.

Tutto quello che riguarda Prima categoria

Temi più discussi: Seconda Categoria / I pronostici, il programma e gli arbitri della ventiquattresima giornata dei gironi B, C, D ed F; Lodi: I pronostici di Alessandro Sallustio; Seconda Categoria / I pronostici, il programma e gli arbitri della 23^giornata dei gironi B, C, D ed F; 1X2 PRIMA Cat. D: i pronostici di mister Massimiliano Cacciatori.

Prima categoria. I pronostici del turno fatti da OrtolaniIl turno di Prima categoria visto da Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo. Mogliano-Casette d’Ete: Locali lanciati a giocarsi le ultime chance, sfruttando lo scontro diretto, per ... ilrestodelcarlino.it

Prima Categoria: I top ed i flop della settimanaTOP VOLPE – Il dirigente del Campagnatico Arcille ha sempre blindato e non ha mai messo in discussione il proprio tecnico Manzella, anche dopo le nove sconfitte consecutive. Adesso però i risultati g ... grossetosport.com

Nel campionato di Prima Categoria sarà obbligatorio inserire almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 2006. Stabiliti anche i limiti d'età per il calcio a 5 e per i campionati regionale Under 18 e 19 - facebook.com facebook